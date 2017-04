Christian Cueva y la inmejorable ocasión que desperdició en el Cruzeiro-Sao Paulo [VIDEO]

Christian Cueva tuvo la llave del gol en el Sao Paulo luego de una magnífica asistencia de Lucas Pratto, pero el peruano no pudo resolver bien ante el Cruzeiro.

Christian Cueva falla una inmejorable ocasión ante Cruzeiro. Creditos : Captura

Le está costando volver a Christian Cueva. El volante peruano sufrió un edema y estiramiento leve del músculo posterior del muslo izquierdo que lo alejó varias semanas fueras de las canchas y su regreso ha sido antes de lo previsto debido a su importancia en el juego del Sao Paulo.

No obstante, los apuros no parecen estar haciéndole bien a Christian Cueva. El "10" del Sao Paulo volvió en el derbi paulista ante Corinthians y no gravitó. Ante Cruzeiro, tampoco apareció en la primera parte y, para colmo, falló una ocasión clarísima apenas a los 10 minutos de iniciado el juego en el Mineirao.

Bruno apareció por derecha y sacó un centro al corazón del área, Lucas Pratto se deshizo de su marcador con taconazo para permitir que Christian Cueva quede solo con el balón ante Rafael, arquero del Cruzeiro.

Parecía el 1-0 de Sao Paulo, pero no. Presionado por la arremetida de un contrario, Christian Cueva definió en primera con un remate colocado al primer palo, pero su remate no estuvo muy bien direccionado y finalmente se fue desviado.

EL DATO:

Lucas Pratto, cinco minutos después, resarció el error de Christian Cueva y anotó el 1-0 ante Cruzeiro con un potente cabezazo.