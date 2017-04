Premier League: Exequipo de Nolberto Solano ascendió a la primera división del fútbol inglés

Newcastle United de Rafa Benítez consiguió volver a la Premier League tras perder la categoría en la temporada 2014/15.

Nolberto Solano alcanzó su mejor fútbol en el Newcastle United de Inglaterra. El club no pasa por su mejor momento pues en la temporada 2014/15 descendió a la segunda división del fútbol inglés. Sin embargo, este lunes confirmó su regreso a la Premier League.

Y es que el club dirigido por Rafa Benítez derrotó 2-0 al Preston North End y se adjudicó su pase a la primera categoría tras colocarse en el segundo puesto de la Championship. El entrenador español asumió las riendas del equipo a inicios del 2016 tras marcharse del Real Madrid.

Varios exjugadores de las 'Urracas' no dudaron en felicitar al Newcastle por su logro. Uno de ellos fue el su máximo goleador de todos los tiempos, Alan Shearer. "Felicidades Rafa y bien hecho Newcastle United. ¡La Premier League es un lugar mejor con los Toon! Ahora comienza la diversión", escribió el exdelantero.

Congratulations Rafa and well done @NUFC. The @premierleague is a better place with the Toon in it! Now the fun begins. 👏🏻🙋🏼‍♂