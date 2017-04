Luis Suárez tras anotar un doblete espera que el Real Madrid caiga " tiene un calendario muy complicado"

Luego marcar dos goles al Espanyol en el derbi, el delantero del Barcelona confía es un tropiezo del Real Madrid en lo que resta de la Liga Santander.

Luis Suárez rompió una mala racha de cinco partidos sin marcar con sus dos goles que ayudaron al Barcelona golear fuera de casa al Espanyol (0-3) por la Liga Santader. El popular 'Pistolero' ahora espera que el Real Madrid tenga complicaciones con su ajustada agenda donde tiene que pelear por mantenerse en la Champions League.

El delantero del Barcelona dijo sobre el triunfo ante Espanyol que. "Sabíamos que iba a ser así de difícil el partido. En el primer tiempo ellos hicieron un muy buen planteamiento defensivo y no le encontrábamos la solución", manifestó.

Luego agregó el 'Pistolero'. "La intensidad, las ganas y la ambición de querer llevarnos los tres puntos no se perdió", refiriéndose luego sobre la sequía de goles que tuvo. "con mucha tranquilidad y no es una obsesión. Uno, marcando o no, ayuda al equipo", indicó.

Sobre las opciones de ganar la Liga Santander, Luis Suárez dijo. "Lo que tenemos que hacer es tratar de ganar para presionar. El rival (Real Madrid) también tiene un calendario muy complicado y con desgaste físico. A ver qué pasa".

Un doblete de Luis Suárez le permite situarse con un total de 26 dianas a siete tantos de su compañero de equipo, el argentino Lionel Messi, que seguirá liderando una jornada más la clasificación de máximos goleadores de La Liga Santander con 33 goles.

Igualmente logró marcar este sábado por partida doble el delantero francés del Atlético de Madrid Kevin Gameiro, que con los dos goles firmados hoy ante el Las Palmas suma un total de 12 dianas en la presente campaña.

Clasificación de goleadores tras la 35ª jornada:

- Con 33 goles: Messi (ARG) (4p) (Barcelona).

- Con 26 goles: Luis Suárez (URU) (Barcelona).

- Con 20 goles: Cristiano Ronaldo (POR) (5p) (Real Madrid).

- Con 17 goles: Iago Aspas (4p) (Celta)

- Con 16 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid)

- Con 15 goles: Aduriz (4p) (Athletic)

- Con 12 goles: Kevin Gameiro (FRA) (1p) (Atlético de Madrid); Gerard Moreno (Espanyol); Álvaro Morata (Real Madrid); Willian José (BRA) (2p) (Real Sociedad).

- Con 11 goles: Rubén Castro (2p) (Betis); Sandro (Málaga); Ben Yedder (FRA) (1p) (Sevilla). EFE