Manchester United y Celta de Vigo juegan la primera semifinal de la Europa League. Ambos conjuntos esperan sacar un resultados positivo. La llave está muy cerrada.

VER Manchester United vs. Celta de VIgo EN VIVO ESPN DIRECTO: Europa League [Guía de canales] Fuente : Líbero

Manchester United tendrá un rival muy complicado en las semifinales de Europa League. Celta de Vigo, el equipo del ‘Toto’ Berizzo, se presenta como la ‘bestia negra’ del elenco inglés que busca una nueva copa internacional. Te pasamos la guia de canales para que no te pierdas de ningún detalle.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Manchester United vs. Celta de Vigo EN VIVO ONLINE, partido de Europa League

El equipo de José Mourinho llegó hasta estas instancias tras dejar en el camino al Anderlecht de Bélgica. En el partido de ida, los "Diablos Rojos" igualaron 1-1, mientras que en la vuelta, en Old Trafford, vencieron por 2-1 y sellaron su clasificación.

Para este cotejo, la baja más sensible para el técnico portugués es la ausencia de Zlatan Ibrahimovic. El atacante sueco se lesionó justamente en el último duelo ante el Anderlecht y estará fuera de las canchas hasta final de temporada.

HORARIOS

Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua:1:05 pm

México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 2:05 pm

Venezuela, Paraguay y Bolivia: 3:05 pm

Chile, Brasil, Argentina y Uruguay: 4:05 pm.

España, Francia, Italia, Alemania: 9:05 p. m.

CANALES

Perú y Latinoamérica: ESPN y Libero.pe

Francia: Bein Sports 1

Italia: Sky Calcio 1

España: Bein Sports / Movistar +

Inglaterra: BT Sports 2

Estados Unidos: ESPN / Fox Sports

NO TE LO PIERDAS: Sporting Cristal vs. The Strongest EN VIVO ONLINE, partido por la Copa Libertadores

ALINEACIONES PROBABLES

Celta de Vigo: Sergio; Hugo Mallo, Roncaglia, Cabral, Jonny; Marcelo Díaz, Radoja, Wass; Aspas, Guidetti, Bongonda.

Manchester United: Romero, Valencia, Bailly, Rojo, Shaw, Carrick, Pogba, Rashford, Mkhitaryan, Lingard e Martial.