'Loco' Gatti y Cristobal Soria casi se van a las manos en vivo [VIDEO]

El ex portero del Boca Juniors intentó agredir al ex delegado del Sevilla durante la transmisión del programa español 'El Chiringuito de Jugones'. El ex Boca no soportó los comentarios de Soria.

Fuente : Difusión

Por poco y la sangre llega al río. El programa español 'El Chiringuito de Jugones' tuvo al ex portero del Boca Juniors y ahora comentarista de fútbol, Hugo Orlando Gatti, mejor conocido como el 'Loco'. El histórico 'Xeneize' debatió en el programa la campaña del Real Madrid en la liga junto a otros comentaristas como el periodista Cristobal Soria, ex delegado del Sevilla.

Soria comentaba que para él los jugadores del Celta jugaron incentivados en la derrota frente al Real Madrid algo que no toleró el 'Loco'. "Te voy a matar, ya me cansás. Le estas faltando el respeto a los jugadores de fútbol", le dijo muy iracundo el ex arquero al periodista mientras intentaba agredirlo, de no ser por los acompañantes en el set, la bronca pudo terminar en golpes.

Como se sabe en el duelo del miércoles entre Real Madrid y Celta por un partido pendiente de la Liga, se rumoreo de que el Barcelona, rival del Madrid en la disputa por el título, habría desembolsado una cantidad de dinero para que venzan a los 'merengues', cosa que no sucedió porque el Real terminó goleando 4-1 y ahora tiene el título en el bolsillo.