Bayern Múnich: Arjen Robben confesó que NO renovará con bávaros y ya tiene nuevo equipo

Bayern Múnich no contará más con el holandés Arjen Robben, quien confesó que no seguirá más en el elenco alemán, lo que no significa que deje el fútbol.

Después de la Copa del Mundo Rusia 2018 se irá del Bayern Múnich. El holandés Arjen Robben confesó en una entrevista a la revista ‘Kicker’ que la próxima temporada será la última en el club alemán y que descansará por un tiempo. El atacante manifestó que es momento de dar un respiro a su agitada carrera en el conjunto teutón.

“Al final de la temporada termino con el Bayern. Descansaré por seis meses y después no deseo hacer nada. Nada de nada. Luego tengo la intención de dar una mano al Groningen, mi equipo de mi país y de mi infancia. Tengo una gran relación con todos y pienso que estaré en buen estado para hacer buenas cosas”, dijo.

Recordemos que Arjen Robben ha sido campeón con el Bayern Múnich en muchos torneos. Ha ganado Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa Alemana, Champions League, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes.

A pesar de su buen juego, Robben ha sido víctima de lesiones que lo han alejado durante meses de las canchas y en una oportunidad, solo por jugar diez minutos, se resintió y tuvo que abandonar el campo de juego.