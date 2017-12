Futuro presidente de la ADFP adelanta novedades del Descentralizado 2018 adonde lo más resaltante será el aumento de extranjeros en un compromiso

Descentralizado 2018: ADFP permitiría cuatro extranjeros en cancha y habrá tres torneos

El futuro presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP), Hugo Duthurburu, adelantó la forma cómo se jugaría el Descentralizado 2018. La estructura no variaría mucho respecto a este año, pero sí habría una modificación en el número de extranjeros permitidos en cancha para los partidos del Descentralizado.

TE PUEDE INTERESAR: Rusia 2018: Ricardo Gareca desea trabajar pensando en los rivales y no en los problemas de desafiliación

Hugo Duthurburu afirmó que año a año no se pueden ir haciendo muchas modificaciones en el sistema del campeonato, por eso como presidente de la comisión de bases indicó que se mantendría el formato de tres torneos en el Descentralizado 2018, como se jugó esta temporada.

"Nosotros defendemos que para el bien del fútbol no puede cambiar el sistema, modificar algunos matices, pero no cambiar la estructura. Está por definir si son tres o cuatro extranjeros en cancha, es una opción cinco, pero yo no creo que queden cinco en campo, es una opinión personal", afirmó Duthurburu.

NO TE LO PIERDAS: Universitario: Alberto Rodríguez se quedará en tienda crema por todo el 2018

El tema de los cuatro extranjeros en cancha es a raíz de que clubes con jugadores en la selección peruana, se puedan ver afectados por la ausencia de sus jugadores, incluso algunos de esos equipos con futbolistas en seleccionados extranjeros como es el caso de Universitario. Las elecciones serán la próxima semana y una vez instaurada la nueva directiva de la ADFP este será uno de los primeros puntos en la agenda para que los clubes de primera división puedan planificar la temporada que se viene.