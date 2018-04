Edwin Oviedo responde a pedido de 26 años de cárcel por parte de Fiscalía

El presidente de la FPF negó acusaciones de homicidio y consideró que fiscal de Lambayeque promueve falsa denuncia.

Edwin Oviedo durante una conferencia de prensa en la Videna. Creditos : LIBERO

Tras el escándalo que supuso la acusación de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada Contra la Criminalidad Organizada de Chiclayo a Edwin Oviedo por el homicidio de Manuel Rimarachín Cascos, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol decidió responderle al fiscal de Lambayeque, Juan Carrasco Millones, a través de un comunicado.

A continuación, compartimos el entero de la respuesta de Edwin Oviedo a una seria denuncia que destapó el semanario "Hildebrandt en sus trece" y que podría conllevar a 26 años de prisión del mandamás de la FPF y sus socios en el homicio del exdirigente de los trabajadores de la empresa agroindustrial Tumán.

Fiscal De Lambayeque Juan Carrasco promueve Falsa denuncia e incumple mandato Supremo

Frente a las noticias difundidas, que dan cuenta de la acusación que en mi contra ha formulado el fiscal de Lambayeque, Juan Carrasco Millones, me siento en la obligación de expresar lo siguiente:

1. En el año 2015, dicho Fiscal inició una investigación preliminar en mi contra, imputándome hechos falsos, respecto de los cuales soy ajeno. Desde un inicio, el actuar del referido Fiscal no se ajusto a Derecho, siendo totalmente parcializado y violatorio de mi más elemental derecho a la defensa.

2. Frente al atropello que se venía cometiendo, cuestioné el actuar del Fiscal Carrasco Millones ante el Poder Judicial. Mi denuncia fue aceptada y, el 23 noviembre de 2016, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, conformada, entre otros, por el hoy presidente del Poder Judicial, Dr. Duberlí Rodríguez, y el ex Presidente de dicho Poder del Estado, Dr. Javier Villa Stein, emitió la Sentencia de Casación 326-2016, por la que, de forma clara y contundente, no sólo amparo mi reclamo, sino que le ordenó al mencionado Fiscal Carrasco Millones que ajuste su actuar a los presupuestos que la ley contempla, en respeto de mis derechos.

3. Lamentablemente, pese a la claridad del mandato del máximo órgano de justicia de la República, el fiscal Carrasco Millones persiste en desacatarel referido mandato supremo, y, ratificando su parcialización y ojeriza en mi contra, ha formulado la mediática acusación materia de comentario, pese a que, hasta el día de hoy, no ha dilucidado los cargos en mi contra.

4. Siempre en mi vida he actuado de manera transparente, ajustando mi actuar a lo que dispone la ley. También, siempre he denunciado a quien, indebidamente, pretenda atropellar mis legítimos derechos. Parece que, para el fiscal Carrasco Millones ese es mi pecado; no me perdona que la Corte Suprema le haya enmendado la plana y hecho notar las graves irregularidades en las que incurrió. Esa es la única la motivación que está detrás de su denuncia, que sólo busca desacreditarme públicamente y mellar mi buena reputación no pretendo pensar que exista otras motivaciones para este flagrante abuso en mi contra.

5. Como en otras actividades de mi vida, no me doy por vencido facilmente y, en ese sentido, continuaré con las acciones legales que la ley mefranquea para reivindicar mis derechos vulnerados por el indebido actuar del fiscal Carrasco Millones. Confío en el Poder Judicial de mi país, y creo que la única manera de que nuestro querido Perú mejore, es denunciando los atropellos e injusticias que díaa día se cometen.

6. Mi compromiso de colaboración con la justicia es inquebrantable.

Lima, 7 de abril de 2018

EDWIN OVIEDO PICCHOTITO