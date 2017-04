Universitario: Juan Manuel Vargas confiesa qué hizo con el dinero de su venta a Colón de Santa Fe [VIDEO]

Juan Manuel Vargas reveló que le cumplió el sueño a su madre al comprarle una casa. "Llamé a mi abogado, le dije, una casa para mi vieja que no sabía nada", contó el actual jugador de Universitario de Deportes.

Se puede decir de todo de Juan Manuel Vargas. Pero su corazón siempre estuvo de lado de su familia. El popular 'Loco' contó detalles de la casa que le regaló a su madre con la venta de su pase al Colón de Santa Fe a finales del 2004.

En exclusiva para Líbero, Juan Manuel Vargas manifestó que. "Con el primer sueldo lo primero que hice fue comprarle la casa a mi mamá. Me vendieron a Argentina. Alfredo González me paga. Llamé a mi abogado, le dije, una casa para mi vieja que no sabía nada", dijo.

Luego explicó que. "Justo iba a jugar con Independiente. Mira como es, Dios es grande...le digo al abogado, dale las llaves a mi mamá. Me llamo y me dijo "no hijito", le dije que te lo mereces", contó.

Posteriormente, el 'Loco' reveló que pensaba comprar un carro, pero al final decidió darle su regalo a su mamá. "Tenia para comprar mi carrito. Me acuerdo que jugando contra Independiente hice un gol a Navarro Montoya. Yo quería darle a mi viejita lo que quería. No tenía carro pero cuando llegue a Argentina me compré mi Gol (Wolsvagen) de 7 mil pesos creo. Ya luego pude comprarme mis cosas".

EL DATO

Juan Manuel Vargas no fue convocado para el duelo de Universitario ante Alianza Lima debido a una lesión a su muslo.