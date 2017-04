Sport Huancayo: Diego Umaña explicó así el error de poner cuatro extranjeros ante Real Garcilaso

Diego Umaña reconoció su grave error al colocar cuatro extranjeros en cancha, pero también responsabilizó a todos ya que nadie se percató.

Sport Huancayo derrotó a Real Garcilaso el domingo pasado, pero un grave error al momento de realizar un cambio hará que pierda los tres puntos ganados en cacha. El 'rojo matador' hizo jugar a cuatro jugadores extranjeros incumpliendo una norma.

El técnico de Sport Huancayo, Diego Umaña criticó que no exista reacción cuando decidió hacer ese cambio ya que ninguna persona le recriminó lo que estaba haciendo. "Hay que tratar de cometer los menos errores posibles y al momento que tomé la decisión no hubo reacción de nadie. Nunca me había pasado esto y como uno vive más pendiente de la interpretación del juego", declaró a RPP.

El técnico colombiano confesó que a los 30 segundos que se realizó el cambio se dio cuenta del grave error. "A los 30 segundos de haber hecho el cambio nos dimos cuenta del error. El error sucede, pero este es un equipo y siempre busco que haya uno dentro, y uno fuera, y lo que busco es que el equipo de afuera acompañe y respalde. Para lo único que sirven los errores es para avanzar".

Lo que si está claro es que Sport Huancayo perderá los tres puntos ya que en las Bases del campeonato dejaron claro eso en el artículo 54 por alinear 4 extranjeros en cancha. Perderá 3 puntos".

EL DATO

Sport Huancayo alineó a los paraguayos Villamayor, Blas López y Montiel (ingresó) y al colombiano Preciado.