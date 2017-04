Pedro Troglio sobre Alexi Gómez: "Meterme a la casa sería demasiado, no tengo ganas de vivir con Alexi" [VIDEO]

Pedro Trgolio respalda a Alexi Gómez y señaló que existe un pacto entre ambos por el bien de Universitario y de ellos. El DT además blindó la actuación e Hernán Rengifo ante su falta de goles.

Muy sonriente y con el mejor de los ánimos de mostró Pedro Troglio quien ofreció una conferencia de prensa previo al enfrentamiento del domingo ante Real Garcilaso en Sicuani y hasta se atrevió a bromear sobre el actual momento de Alexi Gómez. El técnico asegura que el '10' crema está por buen camino.

"Tengo un pacto de caballeros y sé que no me va defraudar. El día que el lo haga tendremos que hablar, pero confío plenamente que va cumplir", señaló el técnico de Universitario para luego agregar. "Meterme a la casa sería demasiado, no tengo ganas de vivir con Alexi", señaló entre risas con respecto a uno de sus engreídos.

Pedro Troglio además dejó en claro que Alexi Gómez entrena todos los días de la mejor manera. "Es un jugador distinto, solo hay que acomodarle la cabeza. Entrena como juega, al mismo nivel. Cuando el juega bien, el equipo va bien", señaló en rueda de prensa.

Con respecto a la discutida titularidad de Hernán Rengifo por su poco gol, Pedro Troglio blindó con todo a su goleador y aseguró que pronto vendrán más celebraciones. "No me importa si hace uno, diez o no hace ninguno (goles). Un goleador no hay que tirarlo abajo porque en cualquier momento aparece y ese día va servir de mucho", aseguró.

En otro momento, el DT aseguró que no apresusarán el regreso de Juan Manuel Vargas por lo que esperarán que se recupere totalmente, caso contrario podría complicar sus molestias. "En un 70 u 80% hace la diferencia".

DATO:

Pedro Troglio confirmó que ante Real Garcilaso el equipo se mantendrá con respecto al partido pasado salvo Arquímedes Figuera quien padece una sobrecarga muscular y de no llegar su reemplazo sería César Huamantica