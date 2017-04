Alianza Lima: Óscar Vílchez explicó la verdadera razón por la cual no es titular

Óscar Vílchez reconoció que aún no está al 100 % en la parte física, por ello no puede completar un partido en la era de Pablo Bengoechea.

Óscar Vílchez es uno de los jugadores que los hinchas más reclaman en el once de Pablo Bengoechea, pero el propio jugador quiso dar la explicación por la cual no puede ser titular y menos jugar todo un partido.

'Neka' sabe que el momento de Alianza Lima no es de los mejores y su presencia podría aportar mucho. El volante reconoció que no esta recuperado totalmente de sus lesiones y por el momento no puede estar los 90 minutos.

"Vamos progresando en la recuperación de mi lesión. Poco a poco me voy sintiendo mucho mejor, que es lo que quiero. Hoy no estoy para jugar 90 minutos, aunque es cierto que he estado entrando y esos minutos los he aguantado de buena manera. La idea también es sostener todo un partido por el tema físico. Cuando uno no entrena con regularidad, el físico se va perdiendo", declaró a GolPerú.

Por último consideró que fue necesario sentarse y conversar con todos sus compañeros el actual momento. "Esto nos sirve para mejorar y darnos cuenta en lo que hemos fallado. Hemos tenido unas palabras entre los jugadores y eso es bueno porque nos hace ver las cosas en las que tenemos que mejorar. La sequía de goles en la que venimos son cosas que pasan, a veces entran 6 y otras veces ni una. Hay que seguir trabajando, ya se va planteando lo que quiere el profe para el partido del fin de semana".

EL DATO

Óscar Vílchez estuvo cerca de fichar este año por Jaguares sin embargo situaciones económicas hicieron que no puedan darse.