José Guillermo Del Solar, a través de un video, ofreció disculpas públicas a Renzo Garcés por haberlo recriminado con dureza en el campo.

Sporting Cristal: ¿Por qué se molestó “Chemo” con Renzo Garcés?

Luego de explotar por el empate (2-2) con Ayacucho FC y descargar su furia contra Renzo Garcés, camino al camarín, extráñamente José Guillermo Del Solar pidió disculpas públicas al jugador mediante un video grabado.

“Cuando “Chemo” me recriminó pasaron varias cosas por la cabeza, pero Dios me da paciencia para no decir nada. Son cosas del oficio, es entendible lo que hizo “Chemo” por la calentura. No entré como debí hacerlo, pero me parece que esa no era la reacción adecuada. Ni bien entré al camerino me pidió disculpas y las cosas están bien”, dijo Garcés.

Del Solar, en el video que le hizo el club, agregó: “Es una situación que no debí hacerlo en la cancha, sino en el vestuario con todos los jugadores. Producto de la calentura me descontrolé. Hablé con Renzo y con el grupo para manifestarle mis disculpas por este incidente”.

Sin embargo, Ayer, antes de entrenar, el DT reunió al grupo y les pidió entrega ante The Strongest.

¿Por qué se molestó “Chemo”?

Errores

La defensa comete errores graves. Les ganan en el juego aéreo y anticipo. Se perdió el diálogo fluido.

Falta de efectividad

Se hace el desgaste para pisar el área rival y no la meten frente al arco. No hay control del balón.

Sin ritmo

Mantienen irregularidad de juego. Tienen buen inicio y luego se desploman perdiendo la garra.

EL DATO

Los cerveros viajan esta noche rumbo a la ciudad de La Paz para su cotejo del jueves con The Strongest por la Libertadores.