Selección Peruana: lo que se sabe del estado físico de Hurtado, Araujo y Flores

Las lesiones de Hurtado, Araujo y Flores encendieron las alarmas en la Selección Peruana y podrían perderse los duelos amistosos. El médico de la selección Julio Segura se pronunció al respecto.

Fuente : Difusión

Las últimas lesiones de algunos elementos convocados a la Selección Peruana encendieron las alarmas en la Videna, pues el DT Ricardo Gareca necesita ver en acción al equipo completo para saber en que nivel llegarán a la decisiva doble fecha de Eliminatorias 2018 que se aproxima. Paolo Hurtado, Miguel Araujo y Edison Flores serán examinados por el médico Julio Segura, quien precisamente habló de sus estados físicos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Selección Peruana: Gómez, Succar y Manzaneda sueñan con llenarle los ojos a Ricardo Gareca

"(Paolo) Hurtado tiene una molestia en el muslo posterior y aún no hay resultados de la resonancia. Que venga y tenemos que repetir los estudios", señaló el galeno respecto al 'Caballito', mientras que en el caso de Edison Flores indicó que tiene un esguince pero no reviste mayor gravedad y sobre Miguel Araujo el médico señaló que sufre una contusión con una ligera torcedura del tobillo.

NO TE LO PIERDAS: Selección Peruana: Paolo Hurtado admite que su lesión le impedirá jugar amistosos

En ese sentido, la lesión de Hurtado es la que más preocupa hasta que no pise suelo peruano y sea nuevamente examinado, no obstante, Julio Segura, confía en que no habrá mayores problemas en el caso de los 3 jugadores y que el 'Tigre' Gareca podrá disponer de ellos para los amistosos de la Selección Peruana frente a Paraguay y Jamaica.