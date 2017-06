Pedro Aquino partió muy entusiasmado a México: "No voy a defraudar”

Pedro Aquino parte hoy a México para firmar por el club Monterrey. El jugador de Sporting Cristal firmará para luego ser prestado al Lobos BUAP para tener continuidad.

Pedro Aquino dejó Sporting Cristal para partir muy entusiasmado a México y firmar por Monterrey

Con el objetivo claro de llegar y ganarse los elogios por su rendimiento, Pedro Aquino parte hoy rumbo a México para firmar su vínculo con el club Monterrey, equipo que adquirió por 600 mil dólares el 80 por ciento de su pase al Sporting Cristal. El mediocampista, tras poner su firma en los “Rayados”, deberá al día siguiente incorporarse al recién ascendido Los Lobos BUAP, institución por el que jugará a préstamo hasta fin de año.

Aquino pasó el “Día del Padre” con toda la familia saboreando una exquisita parrilla ya que no los verá hasta diciembre. El exSporting Cristal considera que dejará en alto al jugador peruano.

“Me siento contento por este gran paso que daré en mi carrera. Iré a una liga competitiva que me servirá para crecer en lo futbolístico. No voy a defraudar a nadie y menos al Sporting Cristal porque me dio la oportunidad de mostrarme y lograr los objetivos que vengo alcanzando. Es mi último día en el Perú. Me estoy despidiendo de la familia (padres, esposa, suegros, tíos y primos). Buscaré ser el mejor en México”, dijo Aquino a LÍBERO.•