Nolberto Solano reveló porqué no llegó a jugar en el Manchester United

Asistente técnico de la Selección Peruana con Ricardo Gareca, recordó algunas decisiones que tomó en su carrera cuando era futbolista.

Un futbolista toma decisiones que puede ayudar en su crecimiento deportivo o estancarlo. En ese sentido, Norlberto Solano es un claro ejemplo de éxito aunque pudo ser mejor según el mismo asistente técnico de la Selección Peruana.

Norlberto Solano retrocedió en el tiempo, hasta su época en Boca Juniors (1998), cuando apenas tenía 22 años y no pudo estar en aquella campaña de Carlos Bianchi, que logró ganarlo todo con el equipo xeneize.

“Siempre es tentativo Europa, es el sueño de cualquier jugador estar en el fútbol élite, donde están las estrellas mundiales. Por ejemplo, si yo me quedaba un año más en Boca Juniors y esperaba a Carlos Bianchi, a lo mejor mi destino no estaba en Newcastle, sino – tal vez – en Manchester United o un club importante en España”, dijo 'Ñol' a Radio Capital.



Nolberto Solano celebrando un gol con Robbie Elliott

Solano reveló que él mismo fue que pidió acelerar su venta al presidente de Boca Juniors. “Yo conversé con el presidente de Boca Juniors y le pedí que me dejara ir, ante la propuesta de Inglaterra. Pero él me pidió que me quedara unos años más, porque había traído un técnico ganador (Bianchi). Pero son decisiones que se toma. Yo tenía 22 años en esa época”, expresó.

Finalmente, el popular 'Nobby' reconoció que no le fue mal en su carrera en Inglaterra. “No me fue mal en Newcastle. Jugamos Champions League, fuimos protagonistas en Inglaterra. Éramos de los equipos más poderosos, sacando a Manchester United. Ahora ya está Chelsea, Manchester City (un equipo de segunda). Los tiempos cambiaron”, finalizó.

EL DATO

Nolberto Solano estuvo una temporada en Boca Juniors (1997/98). Luego hizo su carrera en Inglaterra. Newcastle United, Aston Villa, West Ham United, Leicester City, Hull City y, Hartlepool United. También jugó en el A. E. Larisa de Grecia.