Julio César Uribe, uno de los máximos ídolos de Sporting Cristal, cumple 60 años. Líbero recuerda los mejores pasajes de su gran trayectoria.

Julio César Uribe y sus 60 años: repasa aquí su gran trayectoria

Hoy es un día especial para el fútbol peruano, sobre todo para la familia celeste. Julio César Uribe, uno de los máximos símbolos en el Rímac y que brilló con luz propia con la “Blanquirroja”, está de cumpleaños.

El “Diamante Negro” nació el 9 de mayo de 1957. A los 12 años llegó a las divisiones menores de Sporting Cristal, club con el cual se identificaría toda su vida y con el que obtuvo cuatro títulos nacionales.

La técnica que tuvo lo llevó a ser considerado en 1981 como el tercer mejor jugador de América, nada menos que detrás de los astros Diego Armando Maradona y Zico, ídolos populares en Argentina y Brasil.

Uribe paseó su fútbol por Colombia, China y México. Pero fue en este último adonde se consagraría campeón con la camiseta del América. Y con la selección peruana, fue pieza vital en el equipo que logró la clasificación al Mundial de España ‘82.

Sporting Cristal no pasa por un buen momento, pero hoy seguramente recordará a uno de sus símbolos vivientes. ¡Salud, Uribe!

EL DATO

Julio César Uribe es considerado uno de los jugadores más elegantes que haya tenido la Selección.