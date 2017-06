Cristiano Ronaldo presentó a sus hijos recién nacidos en Facebook

Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal que luchará por ocupar el tercer lugar de la Copa Confederaciones para viajar y conocer a sus gemelos recién nacidos.

Fuente : Agencias

Luego de pasar semanas concentrados con la selección de Portugal, el futbolista Cristiano Ronaldo por fin pudo conocer a sus hijos. El jugador del Real Madrid presentó en redes sociales a un niño y una niña que tendrán como nombre Mateo y Eva respectivamente.

Desde su Facebook, Cristiano Ronaldo publicó. "Feliz de poder sostener a los dos nuevos amores de mi vida", escribió Cristiano con una emotiva fotos de sus dos nuevos herederos. Como se sabe, CR7 le dio dos compañeros más a su hijo de siete años Cristiano Ronaldo Junior.

Como recordarán, Cristiano Ronaldo dejó la concentración de Portugal en Rusia tras perder por penales ante Chile en la semifinal de la Copa Confederaciones. Para la lucha del tercer lugar, su entrenador Fernando Santos y la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), decidieron liberarlo para que conozca a sus hijos recién nacidos.

"He estado al servicio de la selección nacional, como siempre sucede, en cuerpo y alma, incluso sabiendo que mis dos hijos habían nacido. Lamentablemente, no hemos logrado alcanzar el principal objetivo deportivo que queríamos, pero estoy seguro de que seguiremos dando alegrías a los portugueses. El presidente de la Federación Portuguesa de fútbol y el seleccionador nacional han tenido hoy una actitud que me sensibilizó y que no olvidaré", escribió en su Facebook.

Cristiano Ronaldo luego de tener la alegría de conocer a sus hijos, tendrá que solucionar su tema con el fisco español debido a una evasión de impuestos. A esto se suma la idea de alejarse del Real Madrid.

EL DATO

Cristiano Ronaldo recientemente levantó la Champions League con el Real Madrid. Logró el bicampeonato europeo.