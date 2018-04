Antonio Alzamendi se muere por ver a Paolo Guerrero en el Mundial [VIDEO]

La previa al Mundial genera expectativas, ya que va de la mano con opiniones. Paolo Guerrero y Perú son noticia, por eso Antonio Alzamendi también opinó.

Todos quieren a Paolo en Rusia. Creditos : Libero.pe

Paolo Guerrero está en un momento de reposo forzado por decisión de la FIFA, hoy ya está entrenando con Flamengo pero anda esperando cómo saldrá todo con Perú en la decisión que le corresponde. Alzamendi en Exitosa Deportes también se refirió a él, lo conoce por lo que ve en su club, la Selección y posición. Está ansioso de verlo en Rusia 2018.



¿Tenía a Perú clasificando al Mundial?

“Yo a Perú lo daba 4to en la Eliminatoria, para mi el 4to y 5to puesto estaban entre Perú o Colombia para pelear. Todos daban a Colombia como que peleando arriba pero tuvo sus problemas, yo en Perú siempre deposité una confianza. Las veces que estuve ahí, lo que me comentan o pude vivir, el Peruano es como el Brasileño tiene muy buen pie y con fútbol prolijo.”

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡PARTIDAZO! Real Madrid visita a la Juventus por los cuartos de final de la Champions League



“Lateralizando por los costados, tocando mucho la pelota hasta que llegó Gareca. Incluyendo la agresividad muy importante, con ese 9 fantástico que tienen, que lamentablemente no van a poder contar con él. En la previa del mundial, es un jugador muy típico Uruguayo. Lo deja a Perú con una ‘garrota’, porque es un jugador todo-terreno. Gareca lo sabe acomodar al equipo y han surgido jugadores con mucha personalidad, siendo todas peruanos. Demostrando que a pesar de todo armó una gran eliminatoria”.

NO TE LO PIERDAS: Juventus vs. Real Madrid EN VIVO ONLINE ESPN: Guía de canales señal abierta, hora, canal para UEFA Champions League [Guía TV]



¿Cómo afrontará Paolo Guerrero este parón por sanción? ¿Le cae bien?

“Si Dios quiere le irá todo bien, porque es lo que deseo. Me gusta verlo jugar, ese estilo y manera de enfrentar. Es una pena que Perú no tenga ese jugador en el último caso que sea negativo. Pero con las ganas que tiene, el entusiasmo y como es él. Estoy seguro de que va llegar muy bien. No creo que esté 6 meses parado, algo tendrá que trabajar ¿no? Entrenando tiene que estar, esperando la expectativa esa de que pueda estar en el Mundial, pero para mí como es él, no le va ocasionar ningún problema, al contrario este descanso lo va fortalecer y favorecer. Con su estado físico, como es peleador, en el área luchando todas, va ser un ‘9’ sensacional en el Mundial si Dios quiere”.