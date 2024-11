ChaskiBet: Boca Juniors buscará la victoria en la jornada 23 de la liga argentina

Así como en Europa, Sudamérica no se queda atrás con su buen fútbol. La Primera División de Argentina traerá consigo esta semana grandes encuentros que, sin duda, harán vibrar los corazones de los aficionados.

Boca Juniors vs. Newell’s (30 de noviembre, 5:15 p. m.)

Banfield vs. Independiente (30 de noviembre, 7:30 p. m.)

Lamentablemente, Banfield no ha tenido un gran rendimiento en el torneo; no obstante, buscará reivindicarse con sus aficionados en su encuentro contra Independiente, equipo que no dará su brazo a torcer.