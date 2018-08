WWE SummerSlam 2018: mira las peleas de la cartelera del gran evento de lucha libre [FOTOS]

Uno de los eventos más grandesde de la WWE llega este domingo 19 de agosto. Hablamos de nada más y nada menos que del SummerSlam, acontecimiento que todos los fanáticos de estaban esperando y que contará 13 peleas confirmadas, las cuales te detallamos.

Una de las principales contiendas la protagonizarán Brock Lesnar y Roman Reigns. El primer luchador en mención tratará de defender su título de Campeón Universal, ante un rival que le ha sido muy complicado en los enfrentamientos directos. Sin duda, un pelea para disfrutar.

En otro de los enfrentamientos, el campeón de la WWE, AJ Styles, debe enfrentar a Samoa Joe, quien busca con mucha ansiedad coronarse con el título. En la sección damas, Ronda Rousey tratará de quitarle el trono a Alexa Bliss, quien es la actual Campeona Feminil. De candela.

Por su parte, Shinsuke Nakamura va en busca de superar a Jeff Hardy para seguir con el Campeonato de los Estados Unidos en sus manos. Acá te dejamos la relación con todas las luchas que se realizarán en SummerSlam 2018:

- Braun Strowman vs. Kevin Owens por el Maletín de Money in the Bank

- Campeón Intercontinental Dolph Ziggler vs. Seth Rollins

- Campeona Femenil de SmackDown Carmella vs. Charlotte Flair vs. Becky Lynch (Lucha de Triple Amenaza)

- Daniel Bryan vs. The Miz

- Finn Bálor vs. Comisario Baron Corbin

- Campeones de Parejas de SmackDown The Bludgeon Brothers vs. The New Day

- Campeón de Peso Crucero WWE Cedric Alexander vs. Drew Gulak

- Rusev & Lana vs. Andrade “Cien” Almas & Zelina Vega

-Campeones de Parejas de Raw Equipo B vs. The Revival