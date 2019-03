Conor McGregor no descarta revancha ante Floyd Mayweather: "¡Sería muy interesante!"

Conor McGregor, excampeón de peso pluma y ligero del UFC, protagonizó una de las peleas más polémicas de la historia del boxeo frente a Floyd Mayweather el pasado 6 de agosto de 2017 en el T-Mobile Arena de Las Vegas. El irlandés no olvida aquella derrota que tuvo frente al estadounidense y, al hacer un repaso de las imágenes de ese combate en Twitter, no descartó la idea de volver a subirse al cuadrilátero para una revancha.

“Yo le pegué con mi gancho de derecha aquí. La angulación estuvo bien hecha. Él estaba en apuros. Apenas tenía segundos para corregir la posición de sus piernas y atacar. Lanzando el gancho de recta yo perdí el equilibrio de mi otra mano. ¡Gran pelea de boxeo! Una revancha será interesante, sin dudas”, escribió Conor McGregor para sus fanáticos en Twitter.

I spoiled it with the rush right hook here. The angle was made. He was in the dirt. I just had to set correctly into my feet and fire. Rushing the right hook I lost balance on my back hand.

Great boxing fight!

A rematch will be interesting no doubt. https://t.co/bYVWhOjKO4