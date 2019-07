¡Lamentable! Campeón Panamericano de Skateboarding es desalojado de su vivienda [FOTOS]

Pool Bellido, Campeón Panamericano de Skateboarding, fue desalojado de su vivienda ubicada en el distrito de Villa el Salvador. El deportista utilizó su cuenta de Facebook para transmitir lo que estaba sucediendo con su vivienda, e hizo un llamado a todos sus amigos para que puedan ir a apoyarlo.

El desalojo ocurrió esta mañana ante la sorpresa de Bellido y sus familiares, quienes no entendían lo que sucedió pues se encontraban dentro de la vivienda cuando agentes de la Policía Nacional en compañía de personas portando chalecos amarillos y rojos, sacaron todas las pertenencias del lugar y posteriormente las colocaron en la vía pública.

El deportista se comunicó con una periodista del Diario La República a quien le dijo: “Al parecer esto fue porque hace muchos años, cuando mi abuela tenía 84 años, firmó unos papeles a unas personas que eran cercanas a la familia. No tenemos parentesco de sangre sin embargo, se aprovecharon de la cercanía para hacer caer a mi abuela. He consultado con abogados y dicen que todo está bien, pero no sabemos qué hacer ahora”.

Hasta el momento, el deportista se encuentra a las afueras de su vivienda esperando una pronta solución pues dentro de las personas que habitaban este domicilio se encuentra su abuela de 96 años de edad, quien necesita cuidados especiales. También vivían allí su mamá y hermanos quienes son menores; el último tiene problemas mentales.

El deportista publicó en sus redes sociales: Gente de villa mis homies estoy pasando por un problema fuerte ya que me acaban de desalojar de mi casa injustamente por una estafa los que puedan y conozcan mi casa bajen se los agradezco”. El post fue acompañado de diversas imágenes que dan cuenta el estado en el que quedaron luego del desalojo que sufrieron esta mañana.

Pool Bellido ha representado al Perú en varias competencias nacionales e internacionales de Skateboarding, siendo campeón en varias de ellas. Él, hasta el momento, lleva el título de Campeón Panamericano del mismo deporte.