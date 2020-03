Libero TV: ¿Por qué demoró tanto la suspensión de los Juegos Olímpicos?

Los Juegos Olímpicos de Tokio se aplazaron para el 2021 por el brote del coronavirus. Una medida que tomaron las autoridades para proteger la salud de los deportistas. En Líbero TV como reaccionaron los atletas peruanos ante esta noticia.

Como era de esperarse, los deportistas se mostraron contentos y señalaron que con tranquilidad podrán reprogramar su calendario deportivo. Tokio 2020 se suma a la larga lista de eventos deportivos que se vieron afectados por la pandemia del COVID-19.

Otros puntos del programa es sobre el trabajo que realizará Mario Salas, nuevo estratega de Alianza Lima, con Beto Da Silva. El atacante es la principal carta de gol de los blanquiazules, pero no viene atravesando un buen nivel futbolístico.

Por el Estado de Emergencia que se vive en Chile, Mario Salas no puede pisar suelo peruano y ejercer funciones como entrenador de Alianza Lima. Sin embargo, eso no significa que no mantenga contacto con sus jugadores.

El estratega mantiene comunicación fluida con sus nuevos dirigidos y manda una relación de ejercicios que tienen que realizar en estos días de aislamiento social. Es importante que sus jugadores mantengan el buen estado físico.