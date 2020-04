Campeoncita de surf insta a no salir de sus casas a tablistas experimentados

La gente que incumple la cuarentena por el coronavirus y practica deporte en las calles todavía no da su brazo a torcer. Catalina Zariquiey tiene 11 años, fue campeona de surf infantil sub 10 y sub 12 el 2018 y 2019 y sin embargo hoy respeta las medidas dictadas por el gobierno y no sale de casa.

Catalina, deportista de la Federación Nacional de Tabla (FENTA) del Instituto Peruano del Deporte, nació y vive en Máncora junto a sus papás Julio Zariquiey y Matilde Vegas y sus hermanos Tobías y Lucía.

Ahora que no entrena en el mar, teniéndolo a unos pasos de su casa, “Cata” realiza rutinas de ejercicios físicos dentro de casa junto a su papá y hermano por una hora y 50 minutos y luego a hacer las tareas.

Nuestra joven deportista tiene como entrenadora a la exdeportista de surf Julia Christian, esposa del gran Magoo De la Rosa. “Me encanta entrenar con ella, pero ahora no puedo hacerlo”, nos dice.

Respecto al pedido de no salir de su casa, que algunos deportistas no respetan apunto. "Está bien, nos están cuidando para no salir y protegernos y así pasar más tiempo con mi familia. Cuando se acabe esta cuarentena volveremos a entrenar en el mar", sentenció.