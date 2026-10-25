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¿Cómo saber si tengo condromalacia?

¿Cómo saber si tienes condromalacia? Conoce los síntomas, como dolor de rodilla, crujidos e hinchazón, y cuándo acudir al traumatólogo para una evaluación especializada.

    Dr. Luis Cotillo
    Condromalacia
    Condromalacia
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    Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del Diario Líbero. Hoy quiero hablarte sobre la condromalacia, una lesión que afecta el cartílago de la rótula y que puede provocar dolor y dificultades para realizar actividades cotidianas.

    ¿Cómo puedes sospechar que tienes esta lesión? Si presentas dolor persistente en la rodilla, especialmente al subir o bajar escaleras, acompañado de crujidos articulares o una sensación de hincada al flexionar la pierna, es importante prestar atención a estos síntomas.

    La condromalacia puede presentar distintos grados de afectación, por lo que ignorar las molestias o automedicarse no es la solución. Es fundamental identificar el origen del dolor para determinar el tratamiento más adecuado.

    Si presentas estos síntomas, acude al traumatólogo para una evaluación especializada. Un diagnóstico oportuno permitirá conocer el estado de tu rodilla y tomar las medidas necesarias para cuidar tu salud articular. ¡No te descuides!

    Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

    El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

    • Ubicación: Jr. Varela 1989, Breña
    • Citas: 989 366 436
    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

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