¿Cómo saber si tengo condromalacia?

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del Diario Líbero. Hoy quiero hablarte sobre la condromalacia, una lesión que afecta el cartílago de la rótula y que puede provocar dolor y dificultades para realizar actividades cotidianas.

¿Cómo puedes sospechar que tienes esta lesión? Si presentas dolor persistente en la rodilla, especialmente al subir o bajar escaleras, acompañado de crujidos articulares o una sensación de hincada al flexionar la pierna, es importante prestar atención a estos síntomas.

La condromalacia puede presentar distintos grados de afectación, por lo que ignorar las molestias o automedicarse no es la solución. Es fundamental identificar el origen del dolor para determinar el tratamiento más adecuado.

Si presentas estos síntomas, acude al traumatólogo para una evaluación especializada. Un diagnóstico oportuno permitirá conocer el estado de tu rodilla y tomar las medidas necesarias para cuidar tu salud articular. ¡No te descuides!

Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto: