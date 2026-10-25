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Mes morado: ¿te duelen las rodillas después de acompañar al Señor de los Milagros?

¿Te duelen las rodillas tras acompañar al Señor de los Milagros? El doctor Luis Cotillo explica las posibles causas y cuándo acudir al traumatólogo.

    Dr. Luis Cotillo
    Dolor de rodilla por procesión
    Dolor de rodilla por procesión
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    Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del Diario Líbero. Octubre es el mes morado, una época de fe y tradición en la que miles de peruanos acompañan las procesiones del Señor de los Milagros. Sin embargo, estas largas jornadas de caminata pueden representar un desafío para la salud de las rodillas, especialmente en los adultos mayores.

    Muchas personas de la tercera edad participan en estas actividades pese a presentar dolor en las rodillas, dificultad para caminar o limitaciones para doblar y extender las piernas. Estas molestias no deben considerarse normales, ya que podrían estar relacionadas con alguna enfermedad articular que requiere atención médica.

    Si después de caminar durante varias horas presenta inflamación, dolor persistente o limitación funcional en la rodilla, es posible que esté padeciendo artrosis. Esta enfermedad se caracteriza por el deterioro progresivo del cartílago articular y puede dificultar actividades cotidianas como caminar, subir escaleras o permanecer de pie durante mucho tiempo.

    Por eso, en este mes de fe, no descuide su salud. Si presenta alguna de estas molestias, acuda al traumatólogo para una evaluación especializada y determinar el origen del dolor. Soy el doctor Luis Cotillo y estoy aquí para ayudarlo a cuidar sus rodillas y mejorar su calidad de vida.

    Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

    El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

    • Ubicación: Jr. Varela 1989, Breña
    • Citas: 989 366 436
    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

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