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¿Si te operas de la rodilla, ya no quedarás igual? ¡Falso! Y hoy te voy a explicar por qué

¿Operarse de la rodilla significa perder movilidad? El doctor Luis Cotillo explica cómo una cirugía y rehabilitación adecuadas pueden mejorar tu calidad de vida.

    Dr. Luis Cotillo
    Operación de rodilla
    Operación de rodilla
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    Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del Diario Líbero. Muchos pacientes sienten miedo de operarse la rodilla porque creen que nunca volverán a caminar, hacer deporte o realizar sus actividades con normalidad. Sin embargo, la recuperación depende del tipo de lesión, del tratamiento y de una rehabilitación adecuada.

    Si usted presenta una rotura de ligamentos, una lesión de meniscos o incluso una artrosis avanzada que requiere una prótesis, existen alternativas quirúrgicas que pueden ayudarle a recuperar la movilidad y aliviar el dolor. Lo importante es contar con una evaluación especializada para determinar qué procedimiento necesita y cuáles son las expectativas reales de recuperación en su caso.

    Por eso, no permita que el miedo o la desinformación le impidan buscar una solución para su problema. Una cirugía bien indicada, realizada por un especialista y acompañada de una rehabilitación adecuada, puede marcar una gran diferencia en su calidad de vida.

    Soy el doctor Luis Cotillo y estoy aquí para ayudarte. Encuéntrame en Sport Medical, Jr. Varela 1989, Breña, justo frente a la comisaría de Breña. ¡Agenda tu evaluación!

    Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

    El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto:

    • Ubicación: Jr. Varela 1989, Breña
    • Citas: 989 366 436
    Dr. Luis Cotillo
    AUTOR: Dr. Luis Cotillo

    Especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. Director general de Sport Medical Center. Trabajé como médico en Club Centro Deportivo Municipal, Sporting Cristal, Sport Boys, entre otros.

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