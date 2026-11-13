Artrosis: conoce sus cuatro grados y cómo progresa el desgaste de las articulaciones, por el Dr. Luis Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, especialista en Traumatología y Medicina Deportiva. La artrosis es una enfermedad degenerativa que afecta las articulaciones y que, con el paso del tiempo, puede comprometer seriamente la movilidad y la calidad de vida. Su evolución no ocurre de manera repentina, sino progresivamente, y se clasifica en cuatro grados según el nivel de deterioro del cartílago articular. Reconocer estas etapas es importante para determinar el tratamiento más adecuado y evitar que las molestias avancen sin control.

En el grado 1, el desgaste del cartílago es leve y generalmente pasa desapercibido. Puede aparecer cierta rigidez al despertar o después de permanecer mucho tiempo sin movimiento, aunque el dolor suele ser mínimo o inexistente. En el grado 2, el deterioro comienza a ser más evidente y pueden presentarse chasquidos al mover la articulación y molestias después de realizar actividad física. Factores como la edad, las exigencias laborales o deportivas y el peso corporal pueden estar relacionados con este proceso.

Cuando la enfermedad alcanza el grado 3, el cartílago ha perdido gran parte de su grosor, provocando dolor frecuente, inflamación y limitaciones en el movimiento. Actividades cotidianas como caminar o subir escaleras pueden volverse difíciles. Finalmente, el grado 4 representa la etapa más avanzada de la artrosis: el cartílago prácticamente ha desaparecido y los huesos entran en contacto directo, generando fricción, posibles deformidades articulares y dolor persistente, incluso cuando el paciente se encuentra en reposo.

¿Qué ocurre cuando la artrosis llega al grado 4? En estos casos, los tratamientos conservadores pueden dejar de proporcionar el alivio necesario. Si el dolor y la limitación funcional afectan considerablemente la vida diaria, el reemplazo articular mediante una prótesis suele ser la alternativa más efectiva para aliviar las molestias y recuperar la movilidad. Por eso, si presenta dolor persistente o dificultades para mover alguna articulación, no espere a que los síntomas empeoren. Acuda a un especialista en Traumatología para recibir una evaluación y conocer el tratamiento más adecuado para su caso.

Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto: