¿Cuáles son las articulaciones más afectadas por la artrosis? Por el Dr. Luis Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del Diario Líbero. Una de las consultas frecuentes en traumatología está relacionada con la artrosis y las zonas del cuerpo donde suele manifestarse con mayor frecuencia. Aunque puede afectar distintas articulaciones, existen algunas que son más vulnerables debido al peso y al movimiento que soportan diariamente.

Entre las principales se encuentran la columna lumbar, la cadera y las rodillas. En el caso de la zona baja de la columna, la artrosis es habitual en personas mayores de 50 años y puede provocar dolor persistente, rigidez y limitaciones para realizar movimientos cotidianos.

Por otro lado, cuando esta enfermedad compromete la cadera, el desgaste del cartílago puede ocasionar molestias al caminar, subir escaleras o permanecer sentado durante periodos prolongados. Las rodillas también se encuentran entre las articulaciones más afectadas. Su deterioro puede generar dolor, inflamación y dificultades para flexionar o extender la pierna con normalidad, convirtiéndose en una condición que puede limitar considerablemente la movilidad.

Ante la presencia de molestias persistentes en cualquiera de estas zonas, es importante buscar una evaluación en un centro especializado como Sport Medical. Detectar la artrosis a tiempo permite establecer un tratamiento adecuado para aliviar los síntomas y frenar el avance de la enfermedad, contribuyendo a conservar la movilidad y mejorar la calidad de vida.

Recuerda que el dolor articular constante no debe considerarse algo normal por el paso de los años. Prestar atención a las señales del cuerpo y buscar orientación médica oportuna es fundamental para cuidar la salud de tus articulaciones.

Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto: