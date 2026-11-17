Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista del Diario Líbero. Hoy quiero hablarte sobre una molestia bastante frecuente: el dolor tipo hincada en el talón, especialmente cuando aparece de manera recurrente y comienza a dificultar actividades como caminar o permanecer mucho tiempo de pie.

Si presentas un dolor persistente que no mejora con medicamentos ni reposo, una de las posibles causas es el espolón calcáneo. Se trata de una formación ósea en el hueso del talón que puede estar asociada a dolor en esa zona, aunque no siempre es la responsable de las molestias.

¿Cómo podemos detectarlo? Lo primero es realizar una evaluación traumatológica para identificar las características del dolor y determinar si es necesario solicitar una radiografía. Este estudio permite observar la presencia de una formación ósea compatible con un espolón calcáneo.

Si presentas esta molestia, no te acostumbres a caminar con dolor ni te automediques. Acude a una evaluación especializada para conocer el origen del problema y recibir el tratamiento adecuado. Soy el doctor Luis Cotillo y estoy aquí para ayudarte.

Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto: