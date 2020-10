Ver CDF Premium en vivo, Chile vs. Uruguay en directo por fecha 1 Eliminatorias Qatar 2022

Ver CDF Premium EN VIVO Chile vs. Uruguay ONLINE y EN DIRECTO se enfrentan este jueves 8 de octubre por la jornada 1 de las Eliminatorias Qatar 2022 en el Centenario de Montevideo desde las 7:45 p.m. (hora chilena y uruguaya) y 5:45 p.m. (hora peruana). La transmisión del partido se podrá apreciar por los canales CDF HD, CDF Premium y Chilevisión para los hinchas de La Roja; mientras que los de La Celeste lo harán vía VTV. Repasa lo mejor de las incidencias y todos los videos de los goles en el minuto a minuto del diario Libero.pe.

Llegó el momento de la verdad. Uruguay vs Chile protagonizarán uno de los partidos más atractivos en este arranque de las Eliminatorias hacia Qatar 2022, consideradas las más difíciles del mundo.

Uno de los primeros duelos será el Uruguay vs Chile, que en los últimos años ha tomado color a clásico desde aquel partido que se jugó en la Copa América 2015 que tuvo acciones polémicas como la que protagonizaron Cavani y Jara.

Uruguay vs. Chile: horarios para ver Eliminatorias Qatar 2022

País Hora Perú 17:45 horas Colombia 17:45 horas México 17:45 horas Uruguay 19:45 horas Argentina 19:45 horas Estados Unidos 17:45 horas España 23:45 horas Francia 23:45 horas Chile 19:45 horas Ecuador 17:45 horas Costa Rica 18:45 horas Alemania 23:45 horas Bolivia 18:45 horas

Los charrúas esperan comenzar con el pie derecho su participación en estas Eliminatorias Qatar 2022 por lo que el DT Óscar Washington Tabárez pondrá el mejor once que tiene en estos momentos y que estará liderado por Luis Suárez, actual delantero del Atlético de Madrid.

Sin embargo, no todo es color de rosa para Uruguay. Para este inicio, no podrán contar con Edinson Cavani. El destacado artillero oriental no ha jugado un partido oficial desde hace 7 meses y recién fichó por el Manchester United. Otra baja es la de Christian Stuani.

Al respecto, el ‘Maestro’ Tabárez confía en sus pupilos para sacar adelante el partido ante la Selección Chilena a pesar de las ausencias: “El potencial se resiente, pero no puedo decir cuánto se resiente. El fútbol está lleno de cosas que no se esperaban antes de jugar los partidos”.

Uruguay vs Chile: ficha previa del partido

Uruguay vs Chile – Fecha 1 de las Eliminatorias Qatar 2022 1. ¿Cuándo juegan? Jueves 8 de octubre 2. ¿En qué lugar? Estadio Centenario, Montevideo 3. ¿A qué hora ver? 23:45 h (ESP); 17:45 h (PER); 19:45 h (ARG) 4. ¿Qué canal transmite? DIRECTV Sports y CHV

Por el lado de la visita, Chile tampoco llega en un gran momento. Si bien fueron cuartos en la última Copa América. Las críticas no han cesado contra Reinaldo Rueda. La ‘Roja’ está sufriendo con el cambio generacional.

Más allá del hecho, Rueda no dudó en convocar a los principales referentes como Alexis Sánchez y Arturo Vidal, aunque no estarán figuras como Claudio Bravo y Gary Medel. En el caso del portero, el estratega colombiano llamó al meta Omar Carabalí.

Cabe mencionar que otro experimentando que tampoco podrá estar con Chile en este debut ante Uruguay será Mauricio Isla, quien dio positivo por coronavirus. Se espera su recuperación para que sea tomado en cuenta ante Colombia.

¿Qué canal transmite partido Uruguay vs Chile?

¿Dónde ver CDF Premium EN VIVO Chile vs. Uruguay?

VTR – Canal 165 (SD)

DTV – Canal 631 (SD)

ENTEL – Canal 242 (SD)

CLARO – 190 (SD)

GTD/TELSUR – 71 (SD)

MOVISTAR – 486 (SD)

TU VES – 504 (SD)

¿Dónde ver CDF HD EN VIVO Chile vs. Uruguay?

VTR – 855 (HD)

DTV – 1631 (HD)

ENTEL – 243 (HD)

CLARO – 490 (HD)

GTD/TELSUR – 845 (HD)

MOVISTAR – 896 (HD)

¿Dónde ver Chilevisión EN VIVO Chile vs. Urugay?

Operador Canal DirecTV Canal 151 (SD), canal 1151 (HD) Movistar TV Canal 121 (SD), canal 811 (HD) Claro TV Canal 55 (SD), canal 555 (HD) TuVes HD Canal 57 (HD) Entel TV Canal 66 (HD) Magic TV Chile Canal 5 (HD), canal 6 (SD)

