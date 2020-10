Con Armani en el arco: Scaloni definió el once de Argentina contra Ecuador

Cuando Emiliano Martínez parecía picar en punta para ser el "1" de Argentina ante Ecuador, Lionel Scaloni le renovó la confianza a Franco Armani para ser el guardián del arco de la 'Albiceleste' en el debut en las Eliminatorias Qatar 2022.

Pese a que había avisado en la conferencia del miércoles que le avisaría a sus dirigidos el once vs Ecuador en la práctica vespertina, no fue hasta el mismo día del partido en que Scaloni se decidió por el once que saldrá al campo de La Bombonera en búsqueda de los primeros tres puntos en el camino hacia el Mundial de Qatar.

Será, en ese sentido, Franco Armani el que se pare bajo los tres palos ante Ecuador. Emiliano Martínez y Esteban Andrada quedaron por debajo de la consideración del seleccionador de Argentina.

Así, el equipo de Argentina para enfrentar a Ecuador será el siguiente: Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Marcos Acuña; Lionel Messi; Lucas Ocampos y Lautaro Martínez.

¿Por qué Franco Armani como titular?

Principalmente por la falta de tiempo para probar y trabajar lo táctico. Si bien Martínez vive en un gran momento con el Aston Villa en la Premier League y hasta llegó a entrenar en el equipo titular, lo cierto es que no cuenta con ningún partido jugado con la Selección Argentina.

"Nuestra idea es tener un arquero titular y que tenga continuidad. Por una cosa o la otra, no pudimos tenerlo en este tiempo. El que responda se quedará con el arco", fue el mensaje entrelíneas de Scaloni en conferencia de prensa y que ya anticipaba la titularidad del arquero de River Plate.

Armani es, además, el arquero del ciclo Scaloni en Argentina. El futbolista de 33 años lleva 9 juegos con el actual DT a cargo y todavía nadie ha podido arrebatarle la titularidad en partidos oficiales desde que se hiciera dueño del puesto en pleno Mundial Rusia 2018 tras un grosero error de Willy Caballero ante Croacia.