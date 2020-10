A ritmo de entrenamiento: Colombia goléo a Venezuela por la primera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022

Colombia y Venezuela se enfrentaban por la primera fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. En el papel, el duelo se presentaba como uno de los más parejos, pero los locales demostraron que son firmes candidatos a estar en el próximo Mundial.

Desde el inicio se vio a un cuadro cafetero mucho mejor parado. A través de Cuadrado y James Rodríguez, Colombia buscaba la apertura del marcador. Sin embargo, los de Queiroz tuvieron que hacer una variante obligada.

Arias se lesionó de gravedad entrando Medina en su lugar. Duván Zapata se encargó de abrir el camino del triunfo para Colombia a los 16 minutos de juego.

El conjunto amarillo no cesaba en su avance. Luis Muriel anotaba el segundo sin marca alguna. Nada que hacer para Faríñez, quien intentaba animar a sus compañeros.

Cerca de finalizar la primera parte, nuevamente Muriel se hacía presente para decir que Colombia ya goleaba en el Metropolitano de Barranquilla.

Ya en la segunda mitad, Colombia jugó a modo de entrenamiento y mucho tuvo que ver que sacara el pie del acelerador. De esta manera, los de Queiroz sumaron sus tres primeros puntos en estas Eliminatorias Qatar 2022.

Colombia vs. Venezuela : minuto a minuto en directo

SEGUNDO TIEMPO

90' + 4 ¡Final del partido!

90' Vamos a jugar cuatro minutos más.

90' Tiro libre para Colombia.

86' Tiro libre que lo ejecutó Otero. La tuvo Venezuela.

82' Salió Murillo y entró Juanpi en la visita.

79' Salieron Rosales y Machís. Ingresaron Cásseres y Feltscher en la visita.

77' Falcao casi marca el cuarto para los cafeteros. Salvó Faríñez.

74' Salieron Rodríguez y Zapata. Entraron Alzate y Falcao en el local.

71' Amarilla para Rosales en Venezuela.

67' Salieron Córdova y Savarino. Entraron Otero y Ponce en la visita.

66' Falta contra James y Ángel se gana la tarjeta amarilla en Venezuela.

64' Tiro de esquina para la vinotinto que quiere descontar.

62' Tiro libre para Venezuela.

58' Se retiran Muriel y Cuadrado . Entraron Fabra y Morelos en Colombia.

56' Gran remate de Hernández y Vargas evita la caída de su valla.

54' Centro por la derecha y Vargas se queda con el balón.

50' Venezuela busca descontar en el marcador.

47' Tiro libre para la visita.

45' Arrancó la parte complementaria.

PRIMER TIEMPO

47' + 3 ¡Final de la primera parte!

47' + 3 ¡GOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA! Muriel se animó en la personal y pone el tercero para el local.

45' + 2 Llegada de la visita y Vargas se queda con el balón.

45' Vamos a jugar tres minutos más.

41' Seguimos 2-0 en Barranquilla.

38' Remate de Rosales y Vargas la manda al tiro de esquina.

35' Faríñez casi se complica. Al final el arquero resolvió y evitó el tercero para el local.

34' Otra vez toma dominio del partido Colombia.

32' Nuevamente córner para la visita.

31' Tiro de esquina para Venezuela.

27' Casi llega el tercero. Zapata cabeceó, pero Faríñez se quedó con el balón.

26' ¡GOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA! Muriel, sin marca, definió a colocar para aumentar la ventaja a favor de los cafeteros.

24' Falta contra Cuadrado.

22' Posición adelantada de Machís. Tiro libre en salida para el local.

18' Tiro libre para Colombia y Faríñez apaga el incendio.

16' ¡GOOOOOOOOOOL DE COLOMBIA! Buen pase de Cuadrado y Zapata pone el 1-0 en el marcador a favor de los cafeteros.

14' Tiro de esquina para el local.

13' Tiro de esquina para Venezuela, pero no hay mucho peligro para el arco de Vargas.

13' Ingresó Medina en reemplazo de Arias en Colombia.

11' Finalmente el árbitro le dice a Machís que la roja se anula.

9' Va a revisar la acción el juez.

8' Fuerte lesión de Santiago Arias. El árbitro le mostró a Machís la roja.

5' Amarilla para Herrera en Venezuela.

4' Remate desviado de Cuadrado.

3' Falta contra Cuadrado. Intenta Colombia llegar al arco vinotinto.

1' Venezuela no se mete atrás y sale a buscar el partido.

1' Arrancó el partido en Barranquilla.

- El partido inicia a partir de las 6:30 p. m. hora de Bogotá y 7:30 p. m. hora de Venezuela.

- ¡Atención! Formación confirmada de Venezuela: Faríñez; Hernández, Wilker, Chancellor, Rosales; Rincón, Yangel Herrera; Murillo, Savarino, Machís; Cordova.

- ¡Atención! Formación confirmada de Colombia: Vargas, Arias, Mina, Sánchez, Mojica, Barrios, Juan Cuadrado, Lerma, James Rodríguez, Luis Muriel y Duván Zapata.

- "En los entrenamientos han plasmado lo que hemos conversado. Han trabajado con mucha intensidad", recalcó José Peseiro.

- Por su parte el portero Wuilker Fariñez, resaltó que el equipo no ha perdido la ilusión, ni las ganas de trabajar para alcanzar el objetivo mundialista: "Ante Colombia habrá una sensación de hermandad, por ser países hermanos, pero debemos saber manejar las emociones y jugar con mucha humildad y sacrificio", resaltó Fariñez"

- Venezuela acudirá a este partido con la intención de sumar puntos, tal y como lo ha dicho el propio técnico, quien en contacto con la prensa destacó que sus jugadores "sienten una motivación muy importante".

- Colombia fue la única selección que no anotó goles desde fuera del área en las Clasificatorias a Rusia 2018.

- Colombia mantuvo su valla invicta en 11 de sus 14 partidos disputados en 2019 (8V 4E 2D); ganó 1-0 los dos más recientes (vs. Perú y Ecuador, en noviembre).

- Colombia no perdió ninguno de sus últimos cuatro partidos ante Venezuela (2V 2E); además, ha perdido una sola vez como local ante La Vinotinto (11V 2E): la derrota fue 0-1 en 2003, en las Clasificatorias a Alemania 2006.

- ¡Bienvenidos a la cobertura del juego entre Colombia y Venezuela!

Colombia vs. Venezuela : historial de partidos

2019-09-11 – Colombia 0-0 Venezuela (Amistosos 2019)

2018-09-08 – Venezuela 1-2 Colombia (Amistosos 2018)

2017-11-27 – Venezuela 0-1 Colombia (Amistosos 2017)

2017-08-31 – Venezuela 0-0 Colombia (Eliminatorias 2016)

2016-09-01 – Colombia 2-0 Venezuela (Eliminatorias 2016)

2015-06-14 – Colombia 0-1 Venezuela (Copa América 2015)

2013-03-27 – Venezuela 1-0 Colombia (Eliminatorias 2014)

2011-11-12 – Colombia 1-1 Venezuela (Eliminatorias 2014)

2010-09-04 – Venezuela 0-2 Colombia (Amistosos 2010)

2009-08-13 – Colombia 1-2 Venezuela (Amistosos 2009)

2009-04-01 – Venezuela 2-0 Colombia (Eliminatorias 2010)

2008-04-30 – Colombia 5-2 Venezuela (Amistosos 2008)

Colombia contra Venezuela

La selección de Colombia arranca su camino en las Eliminatorias Qatar 2022 con la firme intención de jugar su tercer mundial consecutivo de la mano de, tal vez el mejor jugador de esta generación, James Rodríguez. El habilidoso volante goza de un gran presente en el Everton de Inglaterra y HOY ante los llaneros será el conductor del cuadro cafetero que buscará sus tres primeros puntos.

Colombia vs. Venezuela : horarios y canales del mundo

País Horario Canales TV Perú 18:30 Movistar Deportes Argentina 20:30 TV Pública y TyC Sports Bolivia 19:30 COTAS TV y TiGO Sports Brasil 21:30 SporTV Canadá 19:30 beIN Sports Chile 20:30 CDF Premium y CDF HD Colombia 18:30 Caracol TV Costa Rica 17:30 SKY Sports Cuba 17:30 Tele Rebelde Ecuador 18:30 El Canal del Fútbol El Salvador 17:30 SKY Sports (Canales 504-546) EE. UU. 18:30 FITE Guatemala 17:30 SKY Sports (Canales 504-546) Honduras 17:30 SKY Sports (Canales 504-546) México 18:30 SKY Sports (Canales 504-546) Nicaragua 17:30 SKY Sports (Canales 504-546) Panamá 18:30 SKY Sports (Canales 504-546) Paraguay 19:30 TiGO Sports Puerto Rico 17:30 SKY Sports (Canales 504-546) R. Dominicana 19:30 SKY Sports (Canales 504-546) Uruguay 20:30 VTV Uruguay Venezuela 19:30 TLT España 1:30 DAZN Italia 1:30 Como TV Japón 8:30 FITE

Pero a pesar de contar con el ‘10’, Carlos Queiroz no tendrá a dos jugadores claves dentro de su once: David Ospina y Luis Díaz. En el caso del portero, este no puedo salir de Italia debido a la cuarentena obligatoria que cumple todo el plantel de Napoli por lo que no estará en este debut con su seleccionado.

Por lo demás, Colombia contará con lo mejor de su plantel donde resaltan Juan Guillermo Cuadrado, que brilla en Juventus, y Radamel Falcao, quien viene derecho en su primera temporada en Galatasaray. Ambos jugadores serán titulares acompañando a James en el ataque cafetero.

Venezuela, por su parte, también cuenta con varias bajas en su convocatoria debido a la coyuntura. La más sensible es la ausencia de Salomón Rondón quien no pudo viajar desde China debido a que su club no le dio el permiso correspondiente para unirse a su selección.

No obstante, el cuadro vinotinto tiene un impulso distinto en este partido, pues marcará el debut de José Peseiro en la conducción técnica. De igual manera, el cuadro llanero si podrá contar con José Martínez y Fernando Aristeguieta, quienes llegaron sobre la hora a este encuentro debido a problemas con sus clubes.

¿Dónde ver Caracol TV EN VIVO Colombia vs Venezuela?

Caracol TV Canales de TV TDT 14.1 HD – 14.2 HD2 – 14.4 Móvil DirecTV 132 SD/HD – 1132 HD Claro TV 106 SD – 109 HD – 1006 HD Movistar TV 105 HD – 156 SD – 816 HD – 166 y 301 E Tigo 201 HD – 7 SD – 5 SD – 30 SD HD Multiplay 10 HD – 4 HD – 42 HD Colcable 23 – 12/25 A – 12/25 A – 7 HD ETB 277 SD – 252 HD EMCALI 101

Colombia vs Venezuela: alineaciones confirmadas

Colombia: Álvaro Montero - Stefan Medina, Davinson Sánchez, Yerry Mina, Frank Fabra - Wilmar Barrios, Juan Cuadrado, Steven Alzate- James Rodríguez, Radamel Falcao, Luis Muriel.

Venezuela: Wuilker Faríñez - Alexander González, Jhon Chancellor, Mikel Villanueva, Roberto Rosales - Yangel Herrera, Tomás Rincón - Jefferson Savarino, Yeferson Soteldo, Darwin Machís - Fernando Aristeguieta.

