Periodistas chilenos contra Éber Aquino y FIFA: "El reglamento se presta para estos robos" – Video

Las Eliminatorias rumbo al Mundial Qatar 2022 empezaron accidentadamente. Sucede que en el partido entre Uruguay y Chile, el primero de la competencia internacional, se determinó a un tercer protagonista: Éber Aquino.

El árbitro paraguayo fue cuestionado seriamente por periodistas chilenos por no haber cobrado una mano de Sebastián Coates. Víctor Dávila había descolgado por la banda derecha de los 'orientales' y en su intento por habilitar a uno de sus compañeros, el envío terminó impactando en la mano izquierda del zaguero.

"Algo están conversando y algo han tenido que decirle arriba. No le pueden haber dicho: 'no, no fue'. Porque fue demasiado evidente. De hecho, el balón se frena en su trayecto", expresó el ex entrenador de la selección de Chile, Juvenal Olmos, en el programa Todos Somos Técnicos de CDF.

"Si el árbitro no vio la jugada, esto es lo que nos dicen los árbitros cada vez que (dirigimos). Si no la vio, el de arriba (el VAR) tiene que decirte: 'tienes que venir a ver esta mano'. La última decisión es del árbitro. Así entiendo el reglamento. Eran cinco tipos en estas pantallas que se tiene", agregó Claudio Borghi, quien también dirigió a la escuadra 'roja'.

Por su parte, Manuel de Tezanos fue más duro en sus declaraciones e hizo un llamado a la FIFA. "Le pediría a la FIFA que simplifique el reglamento. Se presta para este tipo de robo. Para que algún tipo diga que la pelota la fue a la mano o tomó por sorpresa (al jugador). Va con los brazos abiertos", acotó.

"Un jugador que está en el Sporting de Lisboa hace 7 años, que jugó en el Liverpool, ¿Va a marcar como un inexperto?. ¿Cómo un jugador que no tiene experiencia?. Le regalan esta vida extra a (Sebastián) Coates. Se desvirtúa el partido. Qué lástima. Estábamos felices con el 'Bichi'. Estábamos tranquilos. Chile manejaba el partido. Lo había hecho muy bien", detalló.

Chile cayó por 2-1 ante Uruguay en Montevideo. El cuadro dirigido por Óscar Washington Tabáres abrió el marcador a través de Luis Suárez (39', penal), pero a poco de haberse iniciado el segundo tiempo (54') Alexis Sánchez puso la paridad.

La discutida jugada (mano de Sebastián Coates) ocurrió a los 87 minutos del juego. Es decir, seis minutos antes que los pupilos de Reinaldo Rueda reciban el tanto de Maximiliano Gómez con el que finalmente terminarían yéndose a Santiago con 0 puntos.

Chile se enfrentará de local a Colombia el próximo martes 13 de octubre a las 19:30 horas. Mientras que Uruguay viajará hasta Quito para medir fuerzas ante Ecuador, quien perdió en su estreno ante Argentina.