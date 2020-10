Scaloni sobre Bolivia: "En la altura es una de las mejores selecciones del mundo”

Argentina viajó a La Paz dos días antes de su duelo contra Bolivia para revertir los efectos de la altura (3,640 metros sobre el nivel del mar). Lionel Scaloni, estratega de la albiceleste, explicó que fue una decisión tomada en conjunto y el objetivo es sumar al menos un punto, porque 'El Verde' es una de las mejores selecciones del mundo, jugando de local.

En conferencia de prensa. Scaloni señaló que recogió la mayor cantidad de información para revertir los efectos de la altura. Además, explicó que la táctica es importante, pero Bolivia viene entrenando 25 días y de local se hace muy fuerte. El estratega no quiso prometer una victoria y señaló que es importante sumar en una plaza difícil.

"Bolivia acá (La Paz) es una de las mejores selecciones del mundo, pierde poquísimo. La complejidad es máxima. Hablamos con gente que conoce la altura. Uno de ellos es Miguel Ángel Portugal, que me dirigió en España y estuvo en Bolivia. Y él fue claro: hay que tener la pelota, que corran ellos y tratar de lastimar cuando se tenga la chance", señaló el DT.

FOTO: EFE

El entrenador no quiere un juego de ida y vuelta. "Si vienes a defenderte y tiras la pelota hacia arriba, no vas a conseguir nada. Los ataques tienen que terminar. No hay una fórmula. No lo sabe nadie. Hay que estar 20 días entrenando para estar en condiciones iguales a las de ellos y eso no se puede hacer".

La última vez que Argentina sumó los tres puntos en La Paz fue en el 2005 con José Pekerman en el banco de suplentes y Lionel Scaloni en la cancha. "Todo lo que sea sumar es bienvenido... Pero no nos conformamos con eso. Es difícil de decir ahora, habrá que ver cómo se da el trámite para hacer las cuentas después".