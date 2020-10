Antonio García Pye: "En condiciones normales le ganábamos a Brasil"

JOSÉ VARELA

Cumplida las dos primeras fechas de las Eliminatorias Qatar 2022, el gerente de la selección peruana de fútbol, Antonio García Pye, es optimista del futuro de la ‘Bicolor’ amparado en dos factores esenciales que acompañaron a los pupilos de Ricardo Gareca ante Paraguay y Brasil.

“Si Perú mantiene la misma actitud y el mismo juego, es candidato a clasificar. En la eliminatoria pasada comenzamos peor y salimos adelante. Si bien ahora hay errores que corregir, no hay que reprocharle nada a este equipo”, expresó Antonio García Pye.

Su optimismo es el sentir de un país que valora la respuesta de una selección que, pese a no tener a Paolo Guerrero –referencia máxima de gol-, y en todo su esplendor futbolístico a elementos clave en su estructura, está sacando fuerzas para competir e ilusionarnos.

“André Carrillo está demostrando constancia en su juego, ojalá sostenga el nivel durante las eliminatorias porque nos hace falta”, señaló sobre el actual goleador de la rojiblanca con un doblete ante Paraguay y otro golazo a Brasil. “Recibió críticas no justas y se sacudió de ellas”, apuntó destacando la madurez adquirida por el extremo del club Al-Hilal de Arabia Saudita.

“Carlos Zambrano es el gran back que necesita el Perú, es ese jugador sobresaliente que impone respeto. Sí, debe bajar las revoluciones, pero ese tema lo manejará el comando técnico. De todos modos, estoy feliz por su actitud dentro y fuera de la cancha”, opinó sobre el defensa del club Atlético Boca Juniors que fue expulsado ante Brasil por codazo a Richarlison.

De la actuación tendenciosa del árbitro chileno Julio Buscañan en la derrota de Perú contra Brasil, García Pye optó en no emitir opinión, no obstante, aseveró que con once hombres los 90 minutos, Perú hubiera tenido otra suerte. “Este partido en condiciones normales teníamos que haberlo ganado, mínimo empatado”, manifestó amparado por el buen nivel de la bicolor.

Por último, el dirigente adelantó que ya empezó a trabajar de cara al próximo partido con la selección de Chile por la tercera fecha de las eliminatorias. “Ya estoy dialogando con mi colega de Chile para tratar temas de transporte y asuntos logísticos. Queda esperar la fecha exacta y el horario del partido. De todos modos haremos un viaje a Santiago para tener todo resuelto”, concluyó.