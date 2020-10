Rebagliati sobre arbitraje de Bascuñán: "Si había gente (en el Estadio) era una tragedia" - VIDEO

El Perú vs. Brasil dejó un sabor amargo en todos los peruanos. El encuentro por la segunda jornada de las Eliminatorias Qatar 2022 se tiñó de impunidad por el polémico arbitraje de Julio Bascuñán, quien inclinó la cancha a favor de los visitantes en varias oportunidades.

De esta forma, Diego Rebagliati alzó su voz de protesta contra Bascuñán y, además, realizó un potente pedido a la Federación Peruana de Fútbol en la última edición del programa Al Ángulo.

"A ver si eso que el comando técnico y los jugadores están convencidos, también están convencidos en la federación. Ahora quiero ver a los amigos de la Conmebol, a los que trajeron la final de la Copa Libertadores acá y aplaudían con las dos manos y les faltaban manos para aplaudir a Domínguez", refirió Rebagliati.

Además, agregó: "Ahora quiero ver que golpeen la mesa, que golpeen la mesa y pongan autoridad porque no nos van a venir a pintar la cara acá a Lima. Si ayer (martes) había gente, era una tragedia. Lo que hizo Bascuñán era para una tragedia".

En otro momento, Rebagliati comentó: "Ojo, ya nadie nos subestima, nadie mira a Perú como un equipo 'mmm, vamos a Lima y no pasa nada', no, ahora Brasil necesita de un árbitro para ganarnos. A ver si se dan cuenta y están a la altura y no están devolviendo favores, y no están condicionados por los favores que les han hecho. Ahora tienen que ir a golpear la mesa, ir y decir 'a mí no me vuelves a poner un árbitro impresentable como Bascuñán'".

Finalmente, mencionó: "Si no empezamos a jugar fuera de la cancha, nos van a pasar por arriba porque ya nadie nos mira por encima del hombro; al contrario, todo el mundo dice 'ojo con Perú, cuidado con Perú'".

(Fuente: Movistar Deportes)