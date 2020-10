¡Confirmado! Tras reunión, Lozano ratificó que presentará reclamo a Conmebol por arbitraje de Bascuñán

El polémico arbitraje de Julio Bascuñán en el Perú vs Brasil dejó un gran sinsabor por las cuestionadas decisiones que terminaron por influir en el marcador. Tras el partido, Líbero pudo conocer que desde el entorno de la FPF iban a elevar un reclamo formal ante la Conmebol por la actuación del referí en las Eliminatorias Qatar 2022.



Este jueves se confirmó esta información de buena fuente de Líbero, luego de que Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, sostuviese una reunión de manera presencial con el comando técnico de la 'Bicolor' y el área deportiva.

Tras la cita en La Videna, se ratificó la disposición: sí se presentará una queja formal ante el ente sudamericano de fútbol para que evalúe a Julio Bascuñán tras sus cuestionadas decisiones.

Se creó equipo de trabajo en FPF por este caso

Es importante señalar que, tras el duelo ante Brasil, la FPF conformó un equipo de trabajo con algunas personas que presentaron reclamo al TAS en las Eliminatorias anteriores (caso Nelson Cabrera), ello con el objetivo de evaluar el arbitraje de Bascuñán y definir si amerita un documento a Conmebol, como pudo conocer Líbero.

Ante ello, en el primer informe coincidieron en que no había sustento técnico para presentar queja, ello luego de evaluar videos de jugadas polémicas junto a asesores arbitrales y miembros de CONAR para determinar si hubo o no errores que perjudicaron a Perú. No obstante, la situación cambió hoy.

Tras la reunión entre altos funcionarios de FPF, área deportiva y miembros del comando técnico de la Selección Peruana, se acordó presentar un documento a Conmebol para prevenir perjuicios contra Perú a futuro. El contenido de la carta aún sigue en evaluación.

Es importante señalar que el miércoles se difundieron las conversaciones entre los miembros del VAR durante las polémicas del Perú vs Brasil y la sensación no ha mejorado entre los hinchas al apreciar las jugadas y los criterios de cobros de las faltas.