Perú vs. Chile: La duda de Ricardo Gareca para armar su once titular

Todo va quedando listo para el Perú vs Chile a desarrollarse esta tarde en el estadio Nacional de Santiago a las 18:00 horas de Lima. En la previa del partido, ambos técnico se elogiaron mutuamente y ninguno se animó a confirmar su once titular.

Por el lado de Chile, existe la preocupaicón por Alexis Sánchez, quien llegó sentido del Inter de Milán. Rueda ya dijo que no arriesgará a ningún jugador, pero también tiene la presión de sumar 3 puntos. "Solo sirve ganar", precisó el titular de la ANFP.

En Perú la situación es parecida. Ricardo Gareca confirmó el miércoles pasado que aún no define su equipo, pero no hará mayores variantes. Si bien es cierto, el técnico ha venido ensayando con un once fijo los últimos días, hoy surgió la duda de si mandar a Pedro Aquino o Christian Cueva.

El resto del equipo sería el mismo que venimos informando durante toda la semana, con Gianluca Lapadula que quedaría en el banco de suplentes a la espera de alguna oportunidad en el segundo tiempo.

Perú vs Chile: once de Ricardo Gareca y Reinaldo Rueda

Perú XI: Pegro Gallese, Luis Advíncula; Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco, Renato Tapia, Yoshimar Yotún, Christian Cueva - Pedro Aquino, Edison Flores, André Carrillo, Raúl Ruidíaz

Chile XI: Bravo, Isla, Díaz, Maripan, Beausejour, Pulgar, Baeza y Vidal, Orellana, Sanchez, Mora

A qué hora juega Perú vs Chile EN VIVO por las Eliminatorias

Perú: 6.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Costa Rica: 5.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D.C.): 7.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m

Uruguay: 8.00 p. m.

España:1.00 a. m. (sábado 14 de noviembre)

