Lapadula, el goleador que busca Perú ante la ausencia de Guerrero

Gianluca Lapadula debutó con la selección peruana ante su similar de Chile por la fecha 3 de las Eliminatorias Qatar 2022 , y en Argentina, próximo rival de la ‘Blanquiroja’, despierta el interés por conocer al goleador que apareció en el firmamento peruano oportunamente ante la ausencia de Paolo Guerrero.

‘Quién es Gianluca Lapadula, el delantero nacido en Italia que debutó en Perú’, tituló T y C Sports. Y abajo apunta: En el partido ante Chile, el delantero de 30 años, que jugó en la Azzurra y por quien el Milán pagó millones de euros, jugó por primera vez en el equipo que dirige el técnico argentino Ricardo Gareca.

Más adelante, el medio argentino relata exactamente todo el camino que recorrió el delantero hasta ser convocado por el entrenador argentino, el marco que le permitió tener su documento de identidad: madre peruana y padre italiano, y apunta que, con él, Perú, busca no extrañar a Paolo Guerrero.

“En el hombre que debutó ante la ‘Roja’, con el nueve en la espalda, a los 14 minutos del complemento, Perú busca al goleador que reemplace, o al menos, haga no extrañar tanto al histórico Paolo Guerrero que no ha sido convocado por una lesión”, redactó T y C Sports párrafos más adelante.

Y remató la nota indicando que “Gianluca Lapadula ya tuvo minutos para mostrarse y quizás Ricardo Gareca cuente nuevamente con él cuando el seleccionado peruano reciba a la Argentina por la cuarta fecha". Perú y Argentina jugarán el martes 17 de noviembre a las 7 y 30 p.m. en el Estadio Nacional.