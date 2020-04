Dota 2: Topson está de cumpleaños y comparte sus mejores jugadas [VIDEO]

Topson nació el 14 de abril en el año 1998, con 22 años recién cumplidos él es uno de los bicampeones mundiales de Dota 2. Con tan corta edad ha logrado conquistar The International en dos ocasiones y los fanáticos del MOBA de Valve lo admiran por sus diferentes formas de jugar en el rol de "midlaner".

Topias se encuentra en Malasia (o algún país del Sureste Asiático) y por la diferencia de latencia ha sido reemplazado temporalmente en las ligas que está jugando su equipo, OG Esports. A pesar de ello, el midlaner ha pasado su cumpleaños al lado de su pareja Mawar Remy con la que comparte diferentes historias en sus redes sociales.

Los mejores momentos de Topson en Dota 2

Este 2020, Topias ha estrenado su canal de YouTube que sube regularmente los mejores momentos de sus streams, ya que en esta época de cuarentena ha podido realizar transmisiones constantemente. Topson juega ranked en SEA y está mostrando estilos un poco más refinados con diferentes héroes que no son comunes en el meta.

Ember Spirit, Monkey King, Invoker, y muchos otros héroes son protagonistas de estas jugadas donde esquiva la muerte a un solo golpe o comete algunos bloopers que no pudo evitar.

Entre las mejores jugadas que podemos destacar tenemos su escape de la Cronosfera de Faceless Void gracias a la combinación de Sleight of Fist y Fire Remnant de Ember Spirit mientras es invulnerable, una reacción milimétrica.

Uno de los tips que más enseña al jugar Monkey King es no subir ningún punto a "Tree Dance" hasta que se encuentra en una situación peligrosa. Así evitamos que la habilidad se ponga en recarga por 3 segundos, porque tiene la condición de desactivarse si es atacado por un héroe. Por eso Topson lo sube cuando está en peligro y no hay ataques en su camino.

Como curiosidad, Topson solo ha podido ganar con OG Esports los torneos presenciales The International 2018 y 2019. En todos los demás torneos LAN que ha jugado no ha podido campeonar. A pesar de ello, ¿quién no estaría contento de tener 100% de torneos ganados en The International jugados?

