Dota 2: MidOne regresa a OG y gana partida con 300 de latencia

El torneo WePlay! Pushka League empezó hace algunos días y muchos fanáticos querían saber quien formaría la escuadra de OG Esports. Tras el mal rendimiento del jugador W1sh- contra Alliance, decidieron jugar con "CCnC", pero tras el primer juego tuvieron que cambiar de jugador otra vez.

El tercer cambio llegó con MidOne, quien es offlaner del equipo de OG Esports, solo que Ceb ya estaba en ese rol y para esta vez volvió a su rol habitual de midlaner. Lo curioso de esta situación es que el servidor del torneo es Europa y el midlaner está en Malasia jugando muy lag.

OG Esports anunció en su Twitter que MidOne había vuelto para la partida 2 contra Team Secret y que jugaba con 300 de ms, pero no fallaba los creeps en el juego temprano:

EL DATO: OG Esports avisó en su Twitter que no pudieron jugar más con CCnC porque ya tenía un juego pactado con su equipo Quincy Crew (La partida de Secret vs OG demoró mucho en jugarse).

En la segunda partida de la fase de grupos de la región Europa tuvimos este enfrentamiento:

Team Secret (Radiant): Shadow Demon (Puppey), Rubick (Yapzor), Ember Spirit (Nisha), Slardar (Zai), Phantom Assassin (MATUMBAMAN)

OG Esports (Dire): Grimstroke (N0tail), Riki (SumaiL), Dragon Knight (Ceb), Void Spirit (MidOne), Phoenix (Saksa)

Every Dota player "My ping is bad I can't risk my winning streak" @midonedota2 "YOLO let's play 300 ping games at 3:30 am" #DreamOG pic.twitter.com/qHfyeT7VAH

Durante la partida, la latencia de MidOne variaba entre 200 a 300 de ms y a pesar de ello mostró unas grandes jugadas. Su héroe en la partida fue Void Spirit y supo itemizar correctamente los items para la pelea contra Ember y PA de Secret.

Todo el tiempo, veíamos iniciaciones de OG Esports muy sincronizadas al mando de MidOne, pues él confiaba que todo su equipo iba a apoyarlo y ganar las peleas sin problemas. El marcador final de la partida fue de 16/1/15. Como curiosidad, el jugador de Malasia en su país son las 03:00 a. m.



Foto: WePlay!

Aui_2000 dijo algo muy cierto en su Twitter:

"Offlaner jugando medio con 200 de ping. Carry jugando con 120 de ping. Coach de suplente en la offlane. Extrañando a quién diría ser el mejor midlaner del mundo. No puedo esperar por ver al equipo completo de OG Esports jugando en presencial."

offlaner playing mid with 200 ping. Carry playing with 120 ping. Coach standing in for offlane. Missing who i'd say is the best player in the world mid. Can't wait to watch this full @OGesports team play on lan.