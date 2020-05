Dota 2: Lelis será suplente en Quincy Crew durante la ESL One Birmingham ¿Biver dejó el equipo?

El día de ayer, debido a la salida del Battle Pass, los servidores de Dota 2 estuvieron inestables por unas cuantas horas causando que no se pudieran buscar partidas o comprar el Battle Pass.

Esto hizo que, muchos torneos que estaban programados para jugarse a esa hora, no se pudieran realizar. Entre ellos, está incluido la ESL One Birmingham America.

El día de ayer, estaban programados dos enfrentamientos.

Beastcoast vs Evil Geniuses

Bussines Associates vs Quincy Crew

El primero de estos enfrentamientos, tuvo que ser cancelado debido a las fallas en el coordinador. Por otro lado, el enfrentamiento entre los equipos de Estados Unidos si se llevó a cabo resultando como ganador el equipo de Quincy Crew que sorprendió a todos anunciado, horas antes del enfrentamiento, que Rodrigo “Lelis” Santos sería suplente en su equipo.

Este anuncio se hizo a través del Twitter oficial del jugador.

El jugador brasilero, que jugó con Beastcoast la DreamLeague Season 13, entró como suplente de Biver. De esta forma, el roster queda conformado de la siguiente manera:

1. Yawar “Yawar” Hassan

2. Quinn “Quinn” Callahan

3. Arif “MSS” Anwar

4. Rodrigo “Lelis” Santons

5. Avery “SVG” Silverman

A través de su cuenta de Twitter, el jugador de origen danés explicó que se tomaría un descanso del Dota 2 competitivo.

"He decidido tomar un descanso del Dota competitivo. En el último mes más o menos, he estado lidiando con sentimientos de fatiga y lentamente sentí que mi motivación se desvanecía. Especialmente durante esta pandemia, ha sido particularmente difícil encontrar la alegría de jugar. Continuar así no es beneficioso para mí ni para mis compañeros de equipo. Me tomaré un tiempo libre, ganaré un poco de perspectiva sobre las cosas y veré a dónde me lleva. Dicho esto, todavía siento amor por Dota y por competir, así que veo esto como más un tiempo de espera temporal en lugar de un adiós. Sí, creo que eso es todo. Paz y nos vemos pronto."