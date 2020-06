Counter Strike: ESL anuncia la Pro League Season 12 con final presencial

Una buena noticia para todos los amantes del Counter Strike, a nivel mundial, ha sido anunciada a través de las redes oficiales de la ESL. Quienes anunciaron que volverán a realizar un torneo de forma LAN.

Este, se llevará a cabo en Estados Unidos, empezará el 2 de septiembre, y será la edición número 12 de la ESL Pro League.

