Dota 2: NoPing anuncia su retiro temporal del competitivo

A través de un comunicado publicado en la cuenta de Twitter oficial del equipo NoPing, una de las organizaciones de esports más importantes de Brasil, anunció que su equipo de Dota 2 se retirará temporalmente del competitivo por motivos personales de algunos de sus jugadores.

Comunicado oficial de NoPing

¡Les deseamos a todos nuestros ex atletas buena suerte en sus nuevas caminatas y decimos que nunca es un adiós!

Algunos jugadores de NoPing, a través de sus redes sociales, expresaron sus sentimientos sobres esta noticia.

É isso! orgulho de jogar com todos esses monstros, mas alguns precisam de uma pausa até as ligas regionais voltarem, para recuperarem motivação. Até la, pelo menos no meu caso, continuarei jogando https://t.co/2DoWTtv7bj