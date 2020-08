Dota 2: Infamous destruye a 4 Zoomers con Rampage de Pakazs por la ESL One Thailand 2020

Las partidas de ESL en Dota 2 continúan con la región de América y hoy tuvimos las batallas de equipos peruanos contra conjuntos de Norteamérica. CR4ZY se enfrentó más temprano contra Beastcoast ganándoles por 2-0, mientras que Infamous Gaming sorprendió a todos contra 4 Zoomers.

Aunque la sorpresa no era tanta debido a la subida de nivel mostrado por la organización que ha llegado a The International. Esta vez los que sufrieron el poder destructivo del equipo de Accel fueron 4 Zoomers que llegaba de perder ante Business Associates.

La primera partida fue particularmente una golpiza por parte de 4 Zoomers, ya que dominaron todos los primeros 28 minutos marcando una ventaja de 20 mil de oro en valor neto. Esto hacía pensar a muchos que el comeback era muy difícil para la escuadra sudamericana.

En los minutos siguientes los norteamericanos se confiaron y fueron atrapados por Enigma, cayendo todo el equipo y dando el inicio de la gran voltis para Infamous Gaming. Esto lo aprovecharon de inmediato y poco a poco voltearon el marcador hasta ganar en el minuto 36:20, el puntaje era de 46 a 37 a favor de 4 Zoomers.

Muchos pensaban que esto era solo un tropiezo en el juego de 4 Zoomers y en la segunda partida empatarían la serie. Pues no fue así, Infamous Gaming agarró más confianza y lo hizo frente a su rival, con un Earth Spirit y Nature's Prophet muy movidos que le crearon suficiente espacio a Pakazs para que se arme con Morphling.

El dominio de Infamous se volvió más y más fuerte con cada minuto, gracias al Spectre de Sammyboy pudieron recuperarse un poco más 4 Zoomers. Con un Aegis incluido, forzaron una pelea donde Infamous salió victorioso y Pakazs hizo un Rampage que liquidó la partida ganando la serie por 2-0.

RAMPAGE FOR PAKAZS! The Morphling player from @Infamous_GG absolutely shreds through @4Zoomers!



