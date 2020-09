Call of Duty: Warzone: Sensor de Proximidad puede traicionarte

Call of Duty: Warzone sigue liderando en las preferencias de muchos jugadores alrededor del mundo. Tras varias semanas del lanzamiento de su Temporada 5, millones de usuarios continúan cayendo vertiginosamente sobre el campo de batalla de Verdansk con el fin de alzarse con la victoria. Verdaderamente Activision tiene un battle royale muy valioso en su propiedad que hasta se podrá integrar con su siguiente entrega cuando esta salga a fin de año.

Over 75 million #Warzone players.



Thanks for dropping in with us. pic.twitter.com/6weFSphgLz