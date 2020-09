Dota 2: 23Savage explica por qué no sale como parte del roster oficial de Vici Gaming

El Dota 2 en China ha venido sufriendo diferentes cambios en sus equipos con miras a lo que será el reinicio del Dota Pro Circuit 2020-21. Uno de los cambios que más llamó la atención fue la incorporación de Nuengnara "23savage" Teeramahanon al equipo de Vici Gaming.

A pesar de esto, una fotografía se fue haciendo viral en Reddit donde se podía apreciar que el ex jugador de Fnatic ya no pertenecía al equipo de China.

Como podemos ver en la fotografía que dejaremos a continuación, en el registro oficial de Valve para el Dota Pro Circuit se puede ver el nombre de 23Savage seguido de la palabra Remove. Lo que hace referencia a que habría sido removido del Roster de Vici Gaming.

Foto: Valve

Inmediatamente muchas personas empezaron a preguntarse si Nuengnara había sido removido del equipo. Después de unas cuantas horas, el mismo jugador salió a explicar la verdad detrás de esta fotografía.

DPC only allowed 5 players per team so they are using it for upcoming tournament first,i will be rejoining the team when i arrive at China.