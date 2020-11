Call of Duty: Black Ops Cold War: conoce los requisitos para jugar en PC

Call of Duty: Black Ops Cold War hará mañana su debut en sociedad y nadie se quiere quedar fuera. Los usuarios de PC saben que el equipo de Treyarch siempre busca llevar al límite los componentes actualmente disponibles en el mercado, y esta última entrega no será la excepción.

Dive into everything you need to know ahead of the #BlackOpsColdWar Open Beta weekends:https://t.co/U3LIjvqboI pic.twitter.com/esf67NpSOa